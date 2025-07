Flavio Fognini annuncia il ritiro | addio al tennis per il braccio d’oro del tennis italiano

Flavio Fognini, il braccio d’oro del tennis italiano, saluta il campo con un mix di emozione e orgoglio. A 38 anni, dopo oltre vent’anni di successi e spettacoli indimenticabili, il talentuoso ligure mette fine a una carriera che ha lasciato il segno nel cuore degli appassionati. L’ultimo atto della sua avventura tennistica si è svolto a ... Un arrivederci, magari, a nuove sfide e altre imprese da raccontare.

Flavio Fognini dice ufficialmente addio al tennis professionistico. A 38 anni, il tennista ligure annuncia il proprio ritiro dal tennis, chiudendo una carriera lunga oltre vent'anni, ricca di emozioni, colpi spettacolari e momenti memorabili. Il suo talento cristallino, unito a una personalità spesso sopra le righe, ha reso Fognini uno dei tennisti italiani più amati – e discussi – di sempre. L'ultimo atto della sua carriera è andato in scena a Wimbledon 2025, con una straordinaria battaglia contro Carlos Alcaraz durata 4 ore e mezza. Un match che ha dimostrato, ancora una volta, la qualità immutata del suo tocco di palla.

