Asllani Inter il Bologna pensa al centrocampista | fatta questa proposta la formula e le cifre

Asllani Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo la stagione in nerazzurro. Tutti i dettagli in merito al calciomercato. Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 dell’ Inter, continua a essere al centro di diverse trattative di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna ha manifestato interesse per il giovane centrocampista albanese. La richiesta dell’Inter per Asllani è di 18 milioni di euro, ma Sartori ha fatto sapere che il club emiliano non è disposto a soddisfare tale cifra. La ragione non è che Asllani non valga il prezzo richiesto, ma piuttosto per una questione di politica finanziaria del Bologna. 🔗 Leggi su Internews24.com