Ue Aurigemma | in Campidoglio l' evento 70 anni dopo la firma dei trattati di Roma

A Roma, nel cuore del Campidoglio, un evento di grande rilievo ha celebrato i 70 anni dalla firma dei Trattati di Roma, pionieri dell’Europa unita. Nella suggestiva Aula Consiliare “Giulio Cesare”, rappresentanti delle Regioni e degli enti locali si sono riuniti per riscoprire il ruolo centrale delle istituzioni territoriali nelle politiche europee. Un momento di riflessione e dialogo che rafforza il legame tra Europa e territorio, sottolineando come le regioni siano protagoniste del futuro europeo.

A Roma presso l'Aula Consiliare “Giulio Cesare” in Campidoglio, si è tenuto l'evento “70 anni dopo la firma dei trattati di Roma: le Regioni e gli enti locali al centro delle politiche dell'Unione europea”, organizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, con il supporto della Delegazione italiana del Comitato europeo delle regioni (Cdr). Presenti, tra gli altri, il Coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, Presidente del Consiglio regionale del Lazio e membro del Cdr, Antonello Aurigemma; il Presidente del Comitato europeo delle Regioni, Kata TÜTT?; il Presidente della regione Lazio, Francesco Rocca; la vice presidente della regione Lazio e membro del Cdr, Roberta Angelilli; la Presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli; il Presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, capo della delegazione italiana al Cdr; il Presidente dell'Abruzzo e membro del Cdr, Marco Marsilio; alcuni presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome; le conclusioni sono state affidate al Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue, Aurigemma: in Campidoglio l'evento "70 anni dopo la firma dei trattati di Roma"

In questa notizia si parla di: roma - campidoglio - evento - anni

Roma, Ubaldo Righetti entra in Campidoglio: nominato nuovo consigliere comunale - una figura che incarna i valori di passione e dedizione, portando con sé l’esperienza di una carriera sportiva di successo.

“Una Regina polacca in Campidoglio: Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski a Roma”, Musei Capitolini, fino al 21 settembre. . L’arrivo di Maria Casimira Sobieska a Roma per il Giubileo del 1700 e la sua permanenza in città per quasi quindici anni s Vai su Facebook

Oggi al Campidoglio celebriamo gli 80 anni di @FAO, confermando Roma come capitale della solidarietà. Con @UNHCR, il Comune e progetti come Carta per l’Integrazione e Spazio Comune, costruiamo una città più accogliente e unita. Grazie alla guida di Vai su X

Ue, Aurigemma: in Campidoglio l'evento 70 anni dopo la firma dei trattati di Roma; Sito Istituzionale | L'Urbe compie 2778 anni, Campidoglio in festa; Annullati i festeggiamenti per il compleanno di Roma.

Ue, Aurigemma: in Campidoglio l'evento "70 anni dopo la firma dei trattati di Roma" - A Roma presso l’Aula Consiliare “Giulio Cesare” in Campidoglio, si è tenuto l’evento “70 anni dopo la firma dei ... Da iltempo.it

Ue, Aurigemma: “Evento per i 70 anni dopo la firma dei trattati di Roma” - NewTuscia – ROMA – Mercoledì 9 luglio alle ore 16, a Roma presso l’Aula Consiliare “Giulio Cesare” in Campidoglio, si terrà l’evento “70 anni dopo la firma dei trattati di Roma: le Regioni e gli enti ... Lo riporta newtuscia.it