Di lune piene rocce scure e altre storie | trekking serale sul crinale tra Valtrebbia e Valtidone

di lune piene, rocce scure e altre storie affascinanti. Venerdì 11 luglio prende il via una serie di quattro escursioni serali e notturne lungo il crinale tra Valtrebbia e Valtidone, create e guidate dall’esperta guida ambientale Aigae Giuseppe Noroni del gruppo "I Calcaterra". Un’occasione unica per immergersi in atmosfere magiche e scoprire i segreti nascosti di questi paesaggi suggestivi. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile sotto il cielo stellato!

Inizia venerdì 11 luglio una serie di quattro escursioni seralinotturne create e guidate dall'esperta guida escursionistica ambientale Aigae del gruppo "I Calcaterra" Giuseppe Noroni che accompagnerà i partecipanti, insieme alla guida Ilaria Rimondi, a scoprire alcuni dei passi e crinali che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

