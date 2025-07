Cobolli-Djokovic | gli highlights Flavio lotta ma Nole è troppo forte

Un incontro mozzafiato tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic, un quarto di finale che ha regalato emozioni intense sul Centrale di Wimbledon. Dopo aver dominato il primo set, l’azzurro ha lottato con tutte le forze, ma il fuoriclasse serbo, ormai alla soglia dei 40 anni, dimostra di essere ancora un gigante del tennis mondiale. Scopri gli highlights di questa sfida epica, un vero spettacolo di determinazione e talento.

È un quarto di finale di altissimo livello quello giocato da Flavio Cobolli sul Centrale di Wimbledon contro Novak Djokovic. Dopo aver vinto il primo set, però, l'azzurro si è dovuto arrendere di fronte alla rimonta del serbo, che a 38 anni dimostra di avere ancora dei colpi da campione assoluto nel suo repertorio. Guarda gli highlights . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli-Djokovic: gli highlights. Flavio lotta, ma Nole è troppo forte

