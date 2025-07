Geronimo La Russa eletto presidente Aci

E' per me un grande onore essere scelto come presidente dell'Automobile Club d'Italia, un ruolo che mi impegnerà con passione e dedizione per promuovere la mobilità sostenibile, rafforzare il nostro patrimonio automobilistico e rappresentare al meglio gli interessi degli automobilisti italiani. Con il supporto di tutta la comunità, lavorerò affinché l'ACi sia sempre più vicino ai cittadini e alle esigenze di un mondo in continua evoluzione.

21.35 L'assemblea dell'Automobile Club d'Italia ha eletto Geronimo La Russa 19esimo presidente dell' Aci per il quadriennio 2025-2028.La Russa ha ottenuto oltre il 78% dei 2.112 voti rappresentanti la totalità degli aventi diritto. Nato a Milano il 2 aprile 1980, Geronimo La Russa, sposato, due figlie, è avvocato, presidente dell'Automobile Club di Milano e ha già ricoperto la carica di vice presidente dell'associazione. "E'per me un grande onore -ha dichiarato- guidare l'Aci, un'Istituzione che rappresenta un patrimonio per il Paese". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

