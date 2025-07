Incendio a Modugno vicino Bari capannone in fiamme e colonna di fumo che invade la città | disagi al traffico

Un vasto incendio ha scatenato il panico a Modugno, nei pressi di Bari, con un capannone in fiamme e una colonna di fumo che si estende sopra la città. I vigili del fuoco stanno combattendo un fronte difficile, rischiando di coinvolgere anche la vicina strada statale, causando pesanti disagi al traffico e preoccupazioni per la sicurezza dei residenti. La situazione rimane critica e sotto controllo.

