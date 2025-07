La cessione di Retegui inguaia non solo Atalanta e Napoli | altro club coinvolto ecco il perché

La recente cessione di Mateo Retegui sta scuotendo il mondo del calcio italiano, coinvolgendo non solo Atalanta e Napoli, ma anche un'altra grande squadra di Serie A. Questa mossa strategica ha conseguenze impreviste, svelando dinamiche complesse e interessi nascosti che potrebbero cambiare gli equilibri sul campo. Scopriamo insieme i motivi dietro questa operazione e le ripercussioni che potrebbe avere sul futuro del campionato.

L’addio del bomber dell’Italia inguaia diversi club di Serie A: non solo Atalanta e Napoli, ma anche un’altra big, ecco il motivo (Ansa Foto) – SerieANews Mateo Retegui all’Al Qadisiah è una di quelle notizie che lasciano sgomenti, quasi senza parole. Il motivo è chiaro: può il capocannoniere dell’ultima Serie A, l’attaccante titolare dell’Italia, volare nell’anno del Mondiale in Arabia Saudita? Evidentemente sì. A 25 anni compiuti, l’ex Genoa ha messo sulla bilancia tutte le varie opzioni ed il piatto più pesante era la proposta economica davvero importante, per alcuni impossibile da rifiutare (vero, Mateo?). 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - La cessione di Retegui inguaia non solo Atalanta e Napoli: altro club coinvolto, ecco il perché

In questa notizia si parla di: inguaia - atalanta - napoli - club

Beukema-Napoli, ci siamo. Affare in chiusura, un titolare in più per la difesa di Conte La fumata non è ancora azzurra, ma siamo ormai agli ultimi metri di una lunga ed estenuante maratona. Il risultato, però, adesso è quasi scontato: Sam Beukema sarà un Vai su Facebook

Serie A, la corsa Champions entra nel vivo: in 5 in 4 punti, l'Atalanta si inguaia e il Milan si tira fuori; Il Napoli non la sblocca a Venezia: Radu ferma gli azzurri; Serie A, Monza-Lazio 0-1: Zaccagni inguaia Nesta.

Atalanta e Napoli, i sogni scudetto dei club bravi anche a vendere - Atalanta e Napoli, i sogni scudetto dei club bravi anche a vendere dal nostro inviato Marco Azzi. Segnala repubblica.it

Napoli, Conte archivia Kvaratskhelia: «Il sostituto? Decide il club, ma dobbiamo essere sempre ambiziosi. L'Atalanta? Non è una sfida scudetto» - Il Messaggero - NAPOLI – Kvaratskhelia è già il passato e Antonio Conte non si sofferma troppo sull’addio del georgiano che ha già chiarito la settimana scorsa: “Il suo ... Secondo ilmessaggero.it