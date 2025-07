Basilicata incendio a Metaponto | evacuati i villaggi turistici bimbo intossicato L’amministrazione | Situazione quasi sotto controllo

Un incendio di vaste proporzioni sta mettendo sotto pressione la costa di Metaponto, in Basilicata, con evacuazioni e paure tra turisti e residenti. Le fiamme, probabilmente dolose, si sono diffuse rapidamente, mettendo a rischio villaggi e campeggi. Affrontato da vigili del fuoco, Protezione civile e mezzi aerei, l’intervento sta portando a una situazione quasi sotto controllo. Ma la sfida contro il fuoco è ancora in corso, e la comunità resta in attesa di aggiornamenti.

Un vasto incendio sulla costa di Metaponto, in provincia di Matera, ha minacciato nel pomeriggio i villaggi turistici della zona. Le fiamme, di probabile origine dolosa, si sono propagate rapidamente verso il villaggio Metatur e i campeggi Riva dei Greci e Julia. Impegnati da subito i Vigili del fuoco, la Protezione civile e tre velivoli antincendio (un elicottero e due Canadair) per domare le fiamme. Il forte vento ha reso particolarmente difficile l’intervento e negli attimi dopo l’incendio, il Comune di Bernalda ha invitato tutte le persone che dimorano o si trovano nelle zone interessate ad ”allontanarsi immediatamente” e mettersi in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Basilicata, incendio a Metaponto: evacuati i villaggi turistici, bimbo intossicato. L’amministrazione: “Situazione quasi sotto controllo”

