Cresce la valutazione della qualità artistica del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ottiene un riconoscimento prestigioso: l’aumento della valutazione della sua qualità artistica da parte della commissione consultiva del MIC. Questo risultato premia il percorso innovativo delineato dal direttore Paolo Valerio, che si distingue per l’eccellenza del personale, la qualità delle produzioni e l’impegno nel regalare al territorio un’esperienza culturale senza pari. Un traguardo che conferma il ruolo di leadership del teatro nel panorama teatrale italiano.

"Un incremento nella valutazione della qualità artistica da parte della commissione consultiva del MIC regala soddisfazione al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. L'incremento premia il progetto per il 2025 delineato dal direttore Paolo Valerio, per quanto attiene alla qualità del personale scritturato, alla qualità del progetto di produzione e alla capacità di assicurare al territorio una notevole esperienza culturale attraverso gli spettacoli ospiti: ambiti importanti in cui lo Stabile esprime le proprie potenzialità. "Romeo e Giulietta" di Shakespeare, prossimo progetto di produzione diretto da Paolo Valerio, incarna tali potenzialità e gli ideali dello Stabile.

