La casa sicura | alla Camera dei Deputati il libro di Luciana Marzella sulla prevenzione degli incidenti domestici

Guida imprescindibile per proteggere la propria famiglia, “La casa sicura” di Luciana Marzella offre consigli pratici e approfondimenti sulla prevenzione degli incidenti domestici. Presentato oggi alla Camera dei Deputati, il libro si rivolge a tutti coloro che desiderano trasformare la propria abitazione in un luogo più sicuro e protetto. Scopriamo insieme come rendere ogni ambiente più sicuro e accogliente.

È stato presentato oggi alla Camera dei Deputati il libro “La casa sicura” della dottoressa Luciana Marzella, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, da anni impegnata con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità nel programma di prevenzione degli incidenti domestici. Il volume, edito da Sperling & Kupfer, si propone come una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - “La casa sicura”: alla Camera dei Deputati il libro di Luciana Marzella sulla prevenzione degli incidenti domestici

In questa notizia si parla di: casa - sicura - camera - deputati

