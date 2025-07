Terribile incendio in Italia coinvolto bimbo di 8 mesi | È doloso

C’è un momento nelle giornate estive in cui il caldo sembra trattenere il respiro e il cielo si tinge di giallo innaturale. In quest’atmosfera surreale, un terribile incendio in Italia ha coinvolto un bambino di appena 8 mesi, con cause dolose che fanno tremare la nostra comunità. La lotta contro il fuoco e il dolore si svolge tra sirene e elicotteri, mentre il cuore si stringe davanti a una tragedia così atroce.

C’è un momento, nelle giornate estive, in cui il caldo sembra trattenere il respiro e il cielo si tinge di un giallo innaturale. L’aria si fa secca, le cicale smettono di cantare e un odore acre si insinua tra i pini, le tende, le verande. È l’odore del fumo, il segnale che qualcosa sta bruciando. E quando il vento prende a soffiare con violenza, inizia la corsa contro il tempo: una corsa fatta di sirene, motopompe, elicotteri che fendono il cielo e persone che raccolgono in fretta poche cose prima di abbandonare le case, le vacanze, le certezze. In un attimo, la quiete di un angolo di Mediterraneo può trasformarsi in trappola, in fuga, in paura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terribile incendio in Italia, coinvolto bimbo di 8 mesi: “È doloso”

