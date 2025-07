Calciomercato | Pessina nel mirino di diversi club di Serie A! Le ultime sull’ex Monza

Il calciomercato si infiamma: Matteo Pessina, talento classe 1997 e ex capitano del Monza, è nel mirino di numerosi club di Serie A. La sua carriera, segnata da un passato brillante e da un futuro ancora tutto da scrivere, si trova ora a un punto di svolta, complicato dalla retrocessione e dal cambio di proprietà. Scopri quali sono le ultime novità e le potenziali destinazioni di questo prezioso centrocampista. Il suo prossimo passo potrebbe rivoluzionare il mercato di questa estate!

Calciomercato: Matteo Pessina nel mirino di alcune squadre di Serie A! Le ultimissime sull'ex centrocampista del Monza Il futuro di Matteo Pessina, centrocampista classe 1997 e capitano del Monza, è sempre più incerto dopo la retrocessione del club brianzolo e il recente cambio di proprietà, con il passaggio al fondo statunitense Beckett Layne Ventures. Nonostante .

