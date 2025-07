Sinner ammette | Non voglio attenzioni inutili Nessun mistero sul gomito | voglio tenere le cose private

Jannik Sinner si presenta con sincerità e riservatezza dopo il grande successo a Wimbledon 2025, rivelando di voler mantenere private le sue condizioni fisiche senza attirare attenzioni superflue. Con un atteggiamento deciso, l’azzurro sottolinea che preferisce concentrarsi sul campo e sulle proprie prestazioni, lasciando da parte i misteri e le speculazioni. La sua determinazione e il rispetto per la privacy rappresentano un esempio di professionalità e maturità nel mondo dello sport.

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo il successo in tre set sullo statunitense Ben Shelton nei quarti di finale di Wimbledon 2025: l’azzurro ha analizzato il match odierno, ma a tenere banco è stata ovviamente la questione relativa alle condizioni del gomito destro. La riservatezza mostrata circa le condizioni fisiche: “ Io faccio il mio, non faccio il giornalista. Per me era importante provarci con l’allenamento. Volevo provare per vedere col taping cosa fare e cosa non fare. Ho giocato questi venti minuti, io e i due allenatori in campo e basta. A volte a me piace tenere le cose private. 🔗 Leggi su Oasport.it