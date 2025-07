Tennis Sinner in semifinale a Wimbledon Shelton battuto in tre set

Jannik Sinner brilla ancora a Wimbledon, raggiungendo la semifinale e confermando il suo talento tra i big dello Slam. Con una vittoria convincente su Shelton in tre set, il giovane talento italiano si prepara ad affrontare le sfide più importanti. La sua determinazione e abilità continuano a stupire, mentre aspetta con impazienza l’esito dell’incontro tra Nole e Cobolli. Buone le risposte anche da gomito, con Jannik che ha giocato senza...

Roma, 9 lug. (askanews) – Jannik Sinner torna in semifinale a Wimbledon: battuto nei quarti lo statunitense Ben Shelton, 10^ testa di serie, con i parziali di 7-6, 6-4, 6-4 in poco più di due ore e un quarto di gioco. Ora Jannik, alla 7^ semifinale Slam (la 4^ consecutiva, a a Wimbledon c’era già stato nel 2023, quando perse da Djokovic) attende il vincente di Nole-Cobolli. Buone le risposte anche da gomito, con Jannik che ha giocato senza troppe preoccupazioni, tranne una ‘stecca’ che l’ha condizionato per qualche game nel 2° set “Sono contento della prestazione, è difficile avere chances in risposta perché serve molto bene – le sue parole –. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

