il dinamismo di Shelton, che ha dato del filo da torcere a ogni scambio. Jannik Sinner si conferma protagonista di un torneo stellare, dimostrando maturità e freddezza nei momenti decisivi. Con questa vittoria, il talento italiano si avvicina pericolosamente alla gloria, pronto a scrivere una nuova pagina nella storia di Wimbledon. La sua strada verso la finale è tracciata: l’attesa ora si fa incandescente.

Il cielo di Wimbledon non ha tremato, ma è stato scosso dai colpi precisi e maturi di Jannik Sinner, che ha piegato la resistenza dello statunitense Ben Shelton in tre set: 7-6(2), 6-4, 6-4. Un match denso, vibrante, attraversato da momenti di grande tensione e da lampi di classe pura. Il numero uno del mondo si è guadagnato l’accesso alla sua seconda semifinale sull’erba londinese senza mai perdere davvero il controllo. E lo ha fatto nonostante una fastidiosa botta al gomito, conseguenza della scivolata nel match contro Dimitrov, che lo ha costretto a giocare con una vistosa manica di protezione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Wimbledon, Sinner travolge Shelton. Il primo al mondo non tradisce

