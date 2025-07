Centrodestra all' attacco | Adesso tolleranza zero

Il centrodestra si schiera con decisione per una tolleranza zero contro la criminalità, chiedendo azioni concrete e immediate. A Tolentino, l'ultimo consiglio comunale ha visto consiglieri di minoranza e maggioranza uniti nel denunciare l’«ennesima serata di paura» che mette a dura prova la sicurezza urbana. È il momento di passare dalle parole ai fatti, rafforzando il sistema di videosorveglianza e interventi mirati per garantire serenità ai cittadini.

Tolentino (Macerata), 9 luglio 2025 - Nell'ultimo consiglio comunale di Tolentino, la consigliera di minoranza Silvia Luconi aveva presentato un'interrogazione sulla sicurezza e la videosorveglianza, sottoscritta dai colleghi di Fratelli d'Italia Francesco Colosi e Silvia Tatò, e da Monia Prioretti di Tolentino nel Cuore. Tutti e quattro tornano sull'argomento alla luce dell'«ennesima serata di paura. La sicurezza urbana non è un aspetto secondario né una scelta facoltativa: è un dovere primario per chi governa – afferma Tatò –. È sconcertante il silenzio dell'amministrazione. La cittadinanza è stanca di risposte evasive.

