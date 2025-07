Caso debito Antonino | abbiamo sempre tutelato il Comune non risulta ricorso Agenzia Entrate

In un contesto di tensioni e accuse, la trasparenza diventa fondamentale. Il caso del debito "scontato" dell'ex sindaco Giovanni Antonino ha suscitato molte discussioni, coinvolgendo l’attuale amministrazione di Brindisi. Il sindaco Giuseppe Marchionna chiarisce con fermezza la posizione del Comune, evidenziando come siano sempre state tutelate le istituzioni e sottolineando che non risultano ricorsi all’Agenzia delle Entrate. Per una visione completa sulla vicenda, continua a leggere.

In merito alla vicenda del debito "scontato" dell'ex sindaco Giovanni Antonino, vicenda nella quale l'attuale maggioranza è stata chiamata in causa (leggi l'articolo), pubblichiamo la nota del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, che respinge le accuse di inerzia. Sulla vicenda relativa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Ristrutturazione del debito di Antonino con "sconto" del 90 per cento, "ma fu danno d'immagine" - Antonino, ex sindaco di Brindisi, torna a far parlare di sé con una sorprendente ristrutturazione del debito.

Ci sono le accuse di corruzione, i tempi biblici per arrivare a una decisione, la richiesta di uno sconto del 90% di quanto dovuto e un potere politico che ancora si riverbera. È una storia molto italiana quella di Giovanni Antonino, sindaco di Brindisi dal 1997 al Vai su Facebook

