Hugh Grant si addormenta durante Cobolli-Djokovic | scena da non credere a Wimbledon

Durante il quarto di finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Flavio Cobolli, uno spettacolo inatteso ha catturato l'attenzione dei fan: Hugh Grant si è addormentato durante un tie-break, regalando un'immagine divertente e inaspettata. Nonostante gli occhiali scuri, l’attore britannico è stato immortalato mentre dorme, scatenando l’ironia sui social. Una scena che dimostra come anche i VIP possano sorprendere... e non solo sul grande schermo.

Tra i tanti ospiti vip presenti sul Centrale di Wimbledon per assistere al quarto di finale tra Novak Djokovic e Flavio Cobolli c'era anche Hugh Grant. L'attore britannico si è addormentato durante il tie-break del primo set e proprio in quel momento è stato inquadrato dalle telecamere. Non sono bastati gli occhiali scuri a nascondere il tutto e sui social si è scatenata l'ironia dei fan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hugh Grant si addormenta durante Cobolli-Djokovic: scena da non credere a Wimbledon

