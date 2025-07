Bremer prosegue nel recupero dall’infortunio | vuole tornare presto in campo l’ultimo messaggio social non lascia dubbi – FOTO

Gleison Bremer torna a sorridere e a sperare: il difensore della Juventus sta proseguendo con determinazione il suo recupero dall’infortunio al crociato, condividendo un messaggio di speranza sui social. La sua voglia di rientrare presto in campo è palpabile e il suo entusiasmo contagioso dà fiducia ai tifosi bianconeri. La sua rinascita è ormai vicina: il suo rientro in Serie A si avvicina, e il sogno di tornare protagonista non è mai stato così vicino.

Bremer, difensore della Juve, sta proseguendo nel suo recupero dall'infortunio al crociato: ecco il suo ultimo messaggio sui social – FOTO. Attraverso il proprio profilo Instagram, Gleison Bremer ha voluto rivelare gli ultimi sviluppi circa il suo rientro in campo dall'infortunio, che lo vedrà tornare per l'inizio della prossima Serie A. Ecco il messaggio del difensore bianconero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer) PAROLE – « Rilassato, ma non dimenticando mai l'ultimo obiettivo». Il rientro di Gleison Bremer sarà la notizia più importante che la Juventus potrà ricevere in vista della nuova stagione.

