Spaventoso incendio a Metaponto | turisti e villaggi evacuati via mare bimbo di 8 mesi intossicato

Un devastante incendio ha sconvolto la pineta di Metaponto, costringendo centinaia di turisti e residenti a evacuare via mare in preda al panico. Il fuoco, alimentato dal vento impetuoso, ha avuto origine in una delle aree più suggestive della provincia di Matera, lasciando dietro di sé un paesaggio distrutto e cittadini in stato di shock. Tra le vittime, un bambino di 8 mesi è stato intossicato, mentre le operazioni di spegnimento continuano senza sosta. Continua a leggere.

L'incendio ha colpito una vasta area nella pineta di Metaponto, in provincia di Matera, costringendo le autorità locali all'evacuazione di centinaia di persone e turisti da villaggi e campeggi della zona. Il forte vento in poco tempo ha mandato fuori controllo le fiamme e ha reso difficile lo spegnimento del rogo nonostante l'impegno di decine di soccorritori, elicotteri e Canadair. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - metaponto - turisti - villaggi

Vasto incendio nel Metaponto (Matera), turisti evacuati via mare | Intossicato un bambino di otto mesi - Un vasto incendio nel Metaponto, Matera, sta mettendo a dura prova la comunità locale e i turisti. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno reso necessaria l’evacuazione via mare di numerosi visitatori, tra cui un bambino di otto mesi intossicato.

Paura a Matera per incendio, turisti in fuga: evacuati villaggi; Violento incendio a Metaponto a Matera, pineta in fiamme e paura per i turisti del campeggio evacuati via mare; Fiamme e paura a Metaponto, turisti in fuga dai villaggi: un neonato in ospedale per il fumo inalato.

Metaponto, incendio doloso vicino a villaggi e campeggi: turisti evacuati via mare, intossicato un bambino di 8 mesi - Un vasto incendio sulla costa di Metaponto, in provincia di Matera, sta minacciando i villaggi turistici. Lo riporta msn.com

Incendi a Metaponto, fiamme dolose vicino a villaggi e campeggi: turisti evacuati via mare, intossicato un neonato - Un vasto incendio sulla costa di Metaponto, in provincia di Matera, sta minacciando i villaggi turistici. Riporta leggo.it