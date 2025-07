Wiegman salva Incredible Response mentre le leonesse Thrash Netherlands per mantenere in vita la difesa dell’euro

Cari appassionati di calcio, preparatevi a vivere un’emozionante svolta nel torneo Euro 2025! La straordinaria reazione dell’Inghilterra, guidata dalla brillante Wiegman, ha ribaltato le sorti della sfida contro i Paesi Bassi con una vittoria schiacciante 4-0. Le leonesse dimostrano ancora una volta la loro forza e determinazione, mantenendo viva la speranza di conquistare il titolo. La partita ha scritto un nuovo capitolo di passione e talento nel calcio femminile.

La direttrice dell'Inghilterra Sarina Wiegman ha salutato la "Incredible Response" della sua squadra mentre le leonesse sono tornate indietro dalla sconfitta nella loro partita di apertura Euro 2025 con una vittoria dominante per 4-0 sui Paesi Bassi. A Lauren James Brace, Georgia Stanway Strike e Ella Toone hanno assicurato le speranze dell'Inghilterra di difendere la corona che hanno vinto nel 2022 rimasero in vita con un risultato imponente a Zurigo. Contro il paese della sua nascita, Wiegman ha guidato una performance molto migliorata da quella mostrata nella sconfitta per 2-1 in Francia sabato.