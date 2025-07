Killzon 2 ed il trailer fake di Sony all’E3 2005 | l’ex boss di Xbox sapeva che era tutto finto

nelimitato esempio visivo creato per impressionare il pubblico, non di una vera sequenza di gioco. Questo inganno, noto come il "trailer fake" di Killzone 2, scatenò polemiche e sfiducia tra i fan, lasciando un segno indelebile nella storia dell’E3. Ma cosa spinse Sony a ricorrere a questa strategia? Scopriamolo insieme.

Nel 2005 il mondo videoludico fu scosso da uno dei momenti più controversi della storia dell’ E3: Sony mostrò al pubblico un trailer impressionante di Killzone 2 per promuovere l’allora imminente PlayStation 3. Un filmato d’impatto, visivamente sbalorditivo, che prometteva un’esperienza di gioco di nuova generazione. Ma c’era un problema: non era reale. Come ammesso successivamente da Sony stessa, si trattava solo di un target render, una sorta di video concettuale creato in computer grafica per mostrare ciò a cui aspirava il team di Guerrilla Games, non ciò che era effettivamente stato realizzato. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Killzon 2 ed il trailer “fake” di Sony all’E3 2005: l’ex boss di Xbox sapeva che era tutto “finto”

Killzone 2: l'ex capo di Xbox sapeva bene che la demo E3 2005 era fake.

