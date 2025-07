Wimbledon Djokovic e la caduta da brividi | Spero di essere a posto per Sinner

Wimbledon 2025 ci regala emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. Novak Djokovic, in marcia verso la semifinale, ha affrontato un percorso difficile, superando Flavio Cobolli tra rischi e cadute spettacolari. La sua vittoria, non senza spine, alimenta le speranze per il match contro Sinner. Riuscirà l'asso serbo a superare le insidie e a conquistare l'agognato titolo? La tensione si fa palpabile, e il torneo si prepara a scrivere una nuova pagina di storia del tennis.

Novak Djokovic vola in semifinale a Wimbledon 2025, ma con qualche preoccupazione. Il campione serbo ha superato Flavio Cobolli in quattro set (6-7, 6-2, 7-5, 6-4), ma nel finale ha rischiato seriamente un infortunio al ginocchio a causa di una rovinosa caduta. Il numero 6 del seeding è comunque riuscito a chiudere la partita, assicurandosi .

In questa notizia si parla di: wimbledon - djokovic - caduta - brividi

