Albatross recensione | Giulio Base racconta la vera storia del reporter Almerigo Grilz

Albatross di Giulio Base ci immerge nella vicenda autentica di Almerigo Grilz, il coraggioso reporter e militante di destra. Con protagonisti Francesco Centorame e Giancarlo Giannini, il film cerca di catturare la complessità del personaggio, tra sincerità e una rappresentazione forse troppo edulcorata. Un viaggio intenso nella vita di un uomo che ha lasciato un segno nel giornalismo e nella storia italiana. Ma quanto riesce a trasmettere davvero la sua essenza?

La nostra recensione di Albatross, il nuovo film di Giulio Base con Francesco Centorame e Giancarlo Giannini che racconta la vera storia del reporter ed ex militante di destra Almerigo Grilz: la sincerità dell’approccio cozza con la rappresentazione un po’ troppo agiografica. Dopo l’ omaggio a Proust, con Albatross il regista e attore torinese Giulio Base torna al biopic più tradizionale per soffermarsi sulla figura di Almerigo Grilz, militante di destra passato dalla politica al giornalismo e fondatore dell’agenzia di stampa celeberrima che dà il titolo al film. Una vita breve ma intensa, di grandi contraddizioni se vista dall’esterno ma in realtà molto coerente con determinati valori interni, che Base cerca di raccontare con approccio sincero aiutato anche dalla buona interpretazione di Francesco Centorame, qui affiancato da Giancarlo Giannini. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu