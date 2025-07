Ristrutturazione del debito di Antonino con sconto del 90 per cento ma fu danno d' immagine

Antonino, ex sindaco di Brindisi, torna a far parlare di sé con una sorprendente ristrutturazione del debito. Grazie a un piano approvato dal tribunale, il suo debito di oltre due milioni si è ridotto del 90%, con rate mensili di 600 euro per 35 anni. Un provvedimento che, se da un lato alleggerisce le casse, dall’altro solleva dubbi sulla percezione pubblica e sull’immagine dell’ex sindaco.

BRINDISI - Oltre due milioni di debito che, grazie a un piano di ristrutturazione approvato con sentenza del tribunale di Brindisi - settore procedure concorsuali - si riduce del 90 per cento con rate da 600 euro al mese per 35 anni. L'ex sindaco di Brindisi Giovanni Antonino "torna a fare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Brindisi, sconto di 2 milioni sul debito dell'ex sindaco Antonino. Ma il Comune non si oppone - Previste 420 rate per sanare il suo debito con il Comune, maturato per danno d’immagine e da disservizio per aver incassato tangenti. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

