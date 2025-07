UniCredit conversione dei derivati in azioni per salire al 20% di Commerzbank

UniCredit fa un passo decisivo nel suo percorso di espansione, convertendo il 10% dei derivati in azioni e salendo così al 20% del capitale di Commerzbank. Con questa mossa, Andrea Orcel punta a rafforzare la presenza nel colosso tedesco, con l’obiettivo di raggiungere il 29%. Una strategia audace che segna un nuovo capitolo nella scalata di UniCredit nel panorama bancario europeo, lasciando intravedere un futuro di crescente influenza e potere decisionale.

UniCredit sale al 20 per cento del capitale di Commerzbank grazie alla conversione del 10 per cento dei derivati in azioni. L’obiettivo di Andrea Orcel è arrivare al 29 per cento. Si tratta di un cambiamento rispetto ai diritti di voto, dopo il primo ingresso avvenuto a settembre 2024. Da quel momento è stata un’escalation. Orcel aveva avviato gli iter autorizzativi per crescere fino alla soglia del 30 per cento del gruppo di Francoforte. A marzo era arrivato l’ok della Bce e poi quelli dell’Antitrust tedesco e della Bafin. Insieme all’aggiornamento del prospetto su Banco Bpm, Piazza Gae Aulenti ha reso noto che aveva ottenuto tutte le autorizzazioni, incluse quelle di alcuni Lander tedeschi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it