Campagna vergognosa Gli Usa annunciano sanzioni contro l' inviata Onu Francesca Albanese

La campagna vergognosa degli Stati Uniti contro l’italiana Francesca Albanese, relatrice ONU, solleva forti interrogativi sulla libertà di espressione e sull’indipendenza dei rappresentanti internazionali. Con sanzioni ingiustificate e tensioni crescenti, il mondo osserva un atto che mette in discussione i valori fondamentali di giustizia e diritti umani. La campagna di repressione prosegue, ma sarà ancora possibile difendere i principi di equilibrio e verità?

Gli Stati Uniti sanzionano Francesca Albanese. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha reso noto di aver imposto “sanzioni” alla relatrice speciale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. L’italiana è finita nel mirino della Casa Bianca “per i suoi sforzi illegittimi e vergognosi di sollecitare un'azione della Corte penale internazionale contro funzionari, aziende e dirigenti statunitensi e israeliani". "La campagna di guerra politica ed economica di Albanese contro gli Stati Uniti e Israele non sarà più tollerata. Sosterremo sempre il diritto all'autodifesa dei nostri partner” ha aggiunto Rubio, lanciando un messaggio forte e chiaro: “Gli Stati Uniti continueranno a intraprendere qualsiasi azione riterranno necessaria per rispondere alle azioni legali e proteggere la nostra sovranità e quella dei nostri alleati". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it