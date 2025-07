Goldberg | Io al 50% sono meglio di tanti che sono al 99%

Goldberg, con la sua ormai leggendaria carriera, dimostra che al 50% si può essere migliori di molti al 99%. Sabato 12 luglio, a Saturday Night’s Main Event, sfiderà Gunther in quello che sarà il suo ultimo match, un momento tanto atteso quanto significativo. In un’intervista esclusiva, Goldberg ha rivelato i dettagli dell’accordo con Vince McMahon, segnando una pietra miliare nel suo percorso sportivo e lasciando un’eredità indelebile nel wrestling mondiale.

Goldberg sfiderà Gunther, sabato 12 luglio in quel di Saturday Night’s Main Event, in quello che sarà l’ultimo match nella carriera del “Da Man”, infatti, ai microfoni di 11 Alive, ha parlato di un accordo tra lui e Vince McMahon riguardo proprio il suo ultimo match, di seguito le parole di Goldberg: “Tutto ciò è iniziato dal mio ultimo match, (Goldberg VS. Roman Reigns a Elimination Chamber 2022, ndr.) al termine del quale strinsi un accordo con Vince, dove ufficializzammo, che di li a poco, ci sarebbe stato il mio ultimo match, che sarebbe stato appunto, un incontro al di fuori del mio contratto, poi pero la storia cambiò, Vince fu licenziato, e non se ne fece più nulla, perchè sai, io non sono il tipo da prendere il cellulare, e dire -ehi, pretendo che Bill Goldberg abbia il suo ultimo match- quindi mi dissi, se si fa è bene sennò me ne starò tranquillo lontano dal ring” aggiunge poi: “Ironia della sorte, qualche anno dopo, ricevo una chiamata dal team creativo della WWE, dove mi chiedevano se ero disposto a lottare per un’ultima volta, e sai, da atleta competitivo quale sono, non posso dire di no, anche se ho 70 anni, sono malridotto e non peso più 130 KG, io al 50% sono meglio di tanti che sono al 99%” Goldberg, nè è sicuro, anche a metà della propria forma fisica e con gli acciacchi dell’età, è ancora convinto di poter dire la sua all’ interno del quadrato! Cosa vi aspettate dal match di Sabato notte? Goldberg darà del filo da torcere al “Ring General” o prevedete una vittoria senza tanta fatica da parte di Gunther?. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Goldberg: Io al 50% sono meglio di tanti che sono al 99%

