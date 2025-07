Rovizza in Festa 2025

L'estate gardesana si illumina con l'evento più atteso: Rovizza in Festa 2025! Dal 10 al 13 luglio, il cuore di Sirmione accoglie la 24ª edizione di questa manifestazione cult, promossa dagli Amici di Rovizza con il sostegno del Comune. Quattro serate di magia, sapori e musica, capaci di trasformare il centro storico in un palcoscenico di emozioni indimenticabili. Pronti a vivere un’estate da record?

Appuntamento cult dell'estate gardesana, prende il via giovedì 10 luglio la 24° edizione della mitica Rovizza in Festa, nel centro storico dell'omonima frazione di Sirmione, organizzata dagli Amici di Rovizza con il patrocinio del Comune. Come da tradizione, saranno quattro sere da immense. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

