Wimbledon 2025 | Jannik Sinner vola in semifinale dopo la vittoria su Ben Shelton

Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon 2025, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione. Con una prestazione autoritaria contro Ben Shelton, il giovane altoatesino si candida come favorito per il titolo. Ora attende con trepidazione l’estrazione del prossimo avversario, prontissimo a scrivere una nuova pagina di storia sui campi londinesi. La rincorsa verso il prestigioso trofeo continua, e il mondo del tennis è tutto occhi su di lui.

Jannik Sinner conquista con autoritĂ un posto nella semifinale di Wimbledon 2025, battendo in tre set l'americano Ben Shelton. Sul campo centrale, oggi mercoledì 9 luglio, il numero uno del mondo ha dominato il match con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-4, chiudendo la pratica in poco piĂą di due ore e un quarto. Il talento altoatesino attende ora di conoscere il suo prossimo avversario: sfiderĂ il vincitore dell'altro quarto di finale tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic, in un possibile incrocio ad altissima tensione. Sinner domina e sorride: "Oggi mi sento un vincitore". Al termine della partita, Sinner si è mostrato rilassato e soddisfatto: «L'altra sera non mi sentivo un vincitore, ma oggi sì.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Dopo l'infortunio al gomito, Jannik Sinner si sta concentrando per recuperare in vista di Wimbledon. Con meno di 48 ore a disposizione, l’azzurro ha raggiunto i quarti grazie al ritiro di Dimitrov, ma la sua presenza contro Ben Shelton resta ancora in bilico.

ULTIM'ORA TENNIS #Wimbledon, Novak #Djokovic in semifinale: battuto Flavio #Cobolli in 4 set (6-7, 6-2, 7-5, 6-4) Il serbo sarĂ l'avversario di Jannik #Sinner #SkySport #SkyTennis #Wimbledon Vai su X

Jannik Sinner è in semifinale a #Wimbledon per la seconda volta nella sua carriera. Sconfitto l'americano Ben Shelton in 3 set (7-6, 6-4, 6-4). Venerdì in semifinale affronterà il vincente tra Cobolli e Djokovic. Vai su Facebook

Wimbledon. Sinner troverĂ Djokovic in semifinale - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale; Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Jannik Sinner guadagna punti su Alcaraz nel ranking ATP. Ma l'esito di Wimbledon sarĂ quasi decisivo nella corsa al n.1.

Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il numero uno al mondo ha superato in tre set Ben Shelton per approdare per la seconda volta in carriera al penultimo atto dei Championships ... Secondo msn.com

Sinner domina Shelton e va in semifinale a Wimbledon, poi ha qualcosa da dire: “Non cerco scuse” - Il tennista numero uno al mondo si sbarazza in soli 3 set dello statunitense Ben Shelton con il punteggio di ... Segnala fanpage.it