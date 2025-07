Sinner-Shelton 3-0 Wimbledon 2025 | sintesi e highlights della partita

Il grande tennis di Wimbledon 2025 ha scritto un'altra pagina indimenticabile: Jannik Sinner, numero uno del mondo e del tabellone, ha dominato Ben Shelton con un convincente 3-0 nei quarti, in uno spettacolare match durato oltre due ore. La sua determinazione e talento lo portano ora ad affrontare Novak Djokovic nelle semifinali, promettendo un duello epico tra due campioni pronti a scrivere il loro nome nella storia dello sport.

Jannik Sinner, numero 1 del tabellone e del mondo, ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton, numero 10 del seeding, con lo score di 7-6 (2) 6-4 6-4 in due ore e ventuno minuti di gioco nel match dei quarti di finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025. L’azzurro affronterĂ , venerdì 11 luglio, nella semifinale della parte alta del tabellone, il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 6: sarĂ il decimo confronto tra i due sul circuito maggiore, con Sinner che è in vantaggio per 5-4 nei 9 precedenti. Il match si disputerĂ sul Centre Court e sarĂ il secondo in programma a partire dalle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it