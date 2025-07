Meteo Giuliacci mazzata sul weekend | Eventi estremi Le previsioni

Il meteo di Giuliacci ci riserva una vera e propria mazzata sul weekend, con eventi estremi in agguato. Cieli sereni e temperature pi√Ļ fresche sembravano averci accompagnato all'inizio dell'estate, ma ora l'instabilit√† meteorologica √® alle porte. Dopo un giugno bollente, temporali e grandinate sono pronti a sorprendere, come avvisa il colonnello Mario Giuliacci. E cos√¨ nel prossimo fine settimana, prepariamoci a un vero capovolgimento climatico che potrebbe mettere alla prova anche i pi√Ļ coraggiosi.

Cieli sereni e temperature più fresche rispetto all'inizio dell'estate. Ma per il prossimo fine settimana ci attende una situazione caratterizzata dall'instabilità. A fornire le previsioni meteo per giovedì 10 luglio e i giorni seguenti sono gli esperti di MeteoGiuliacci. Ebbene dopo un giugno molto caldo "ora ci troviamo ad affrontare temporali e grandine", si legge sul sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci.   Così nel weekend "avremo una corrente fredda in arrivo dall'Atlantico che andrà ad unirsi ad un'area depressionaria collocata a Nord-Est dell'Italia. Questa condizione porterà un'elevata instabilità soprattutto sul Nord con possibili temporali un po' ovunque", scrive Elena Rava.

