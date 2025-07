Viene travolto da due balle di fieno mentre cerca di sistemarle nel fienile | muore il giorno dopo in ospedale

Un tragico incidente scuote la tranquillità di Lusernetta, in provincia di Torino. Un uomo di 81 anni, mentre sistemava le balle di fieno nel fienile, è stato improvvisamente travolto da due rotoballe, una scena che ha lasciato tutti senza parole. La sua vita è svanita in ospedale, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità. La vicenda ci ricorda quanto la sicurezza sia fondamentale anche nelle attività più semplici, e ci invita a riflettere sulla fragilità della vita.

Un uomo di 81 anni è stato travolto ieri da due rotoballe di fieno che stava sistemando all'interno di un fienile, a Lusernetta, in provincia di Torino. Troppo gravi le ferite: è morto oggi 9 luglio in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

