Cobolli fuori da Wimbledon a testa alta Djokovic raggiunge Sinner in semifinale | I miei 38 anni? Mi sento giovane

A ventinove anni, sento ancora il cuore di un ragazzino. Trotz Cobolli si congeda da Wimbledon ai quarti, battuto dal gigante Djokovic in quattro set, ma lascia il campo con l’onore di chi ha combattuto con passione e coraggio. Ora, il serbo vola in semifinale, mentre noi celebriamo il valore di un giovane talento italiano pronto a riscrivere il suo destino. La strada è lunga e il sogno appena iniziato.

Termina ai quarti di finale il percorso di Flavio Cobolli a Wimbledon. A vincere è Novak Djokovic, che supera l'italiano in quattro set (6-7(6), 6-2, 7-5, 6-4) e vola in semifinale all'All England Club. Obiettivo raggiunto dunque dal serbo, che insegue il 25° titolo Slam della sua carriera, oltre all'ottava vittoria a Wimbledon, che lo renderebbe il primatista di successi a Londra al pari di Roger Federer. Esce a testa altissima invece Cobolli, al debutto assoluto sul Centrale, che gioca ad armi pari contro uno dei giocatori più forti nella storia, a cui riesce perfino a strappare un set. Ma la maggiore esperienza di Djokovic alla fine si rivela decisiva.

