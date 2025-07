Sirmione | Dreamin' Sirmione

un'esperienza indimenticabile tra suoni coinvolgenti, sapori autentici e la bellezza incantevole del lago di Garda. Dreamin' Sirmione 2025 promette di trasformare le serate estive in momenti magici da vivere fino in fondo. Non perdere l'occasione di essere parte di questo incredibile festival che unisce musica, cultura e divertimento in uno dei luoghi più suggestivi della Lombardia. Preparati a vivere un'estate da sogno!

Torna anche quest'anno uno degli appuntamenti più attesi dell'estate gardesana: Dreamin' Sirmione 2025, il festival che unisce musica live, dj set, street food e l'atmosfera magica del Parco San Vito. Da venerdì 18 a domenica 20 luglio, tre giorni di puro divertimento all'aria aperta, con. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

