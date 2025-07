Incendio doloso a Fiumicino accertato l’innesco | Una strategia criminale

Un incendio doloso a Fiumicino avrebbe un’origine criminale ben precisa, con un innesco studiato per provocare distruzione e panico. Le fiamme, divampate improvvisamente al confine tra Roma e Fiumicino, hanno richiesto un intervento coordinato di numerose forze dell’ordine per contenere il danno e chiarire le cause. La scoperta di questa strategia criminale apre un nuovo capitolo di indagini e rischi nella zona, evidenziando quanto sia cruciale fare luce su questi atti incendiari.

Fiumicino, 9 luglio 2025 – Le fiamme sono divampate all’improvviso, al confine tra il Comune di Roma e il territorio di Fiumicino, in via delle Arti, poco distante dalla sede SDA. Un incendio violento, con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, che ha richiesto l’intervento immediato di Vigili del fuoco, Protezione Civile, Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato. L’area è stata rapidamente messa in sicurezza, ma non si è trattato di un rogo accidentale. Il sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale, su indicazione diretta del Sindaco Mario Baccini, ha portato a una scoperta chiave: è stato rinvenuto un punto d’innesco, segno inequivocabile di una matrice dolosa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - incendio - doloso - accertato

