Kate Middleton perde la storica collaboratrice dopo oltre 15 anni insieme

Kate Middleton si ritrova a dover affrontare un nuovo capitolo della sua vita, dopo aver perso la sua storica collaboratrice Natasha Archer, un’affidabile presenza accanto a lei per oltre 15 anni. Un legame di fiducia e collaborazione che ha saputo superare momenti difficili e sfide personali, come la battaglia contro la chemio preventiva. Come reagirà la Principessa del Galles a questa perdita significativa? La risposta apre una riflessione sui cambiamenti e sulla forza interiore di Kate nel fronteggiarli.

Proprio così: Kate Middleton perde la sua storica collaboratrice, Natasha Archer, che ha scelto di lasciare Kensington Palace. Un rapporto lavorativo che andava avanti da più di 15 anni, in totale sinergia e cieca fiducia. Come ha reagito la Principessa del Galles alla notizia? Nonostante il dispiacere di perdere una persona che le è stata vicina in tantissime situazioni (come durante la chemioterapia preventiva, o una massacrante escursione nel 2016), le augura il meglio per il suo futuro professionale. Kate Middleton perde la sua assistente Natasha Archer. I quindici anni al fianco di Kate Middleton? Dedizione (e devozione) totale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton perde la storica collaboratrice dopo oltre 15 anni insieme

