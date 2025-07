Renzi rompe con Mondadori | La libertà ha un prezzo E io non lo baratto con i soldi di Berlusconi

In un momento di grande tensione politica e editoriale, Matteo Renzi rompe definitivamente con Mondadori, sottolineando come la libertà abbia un prezzo che non si può scambiare con denaro. La sua presa di posizione via social segna una svolta decisa nella sua battaglia contro le ingerenze di potere e per la difesa dei valori democratici. La sfida è aperta: fino a dove si spingerà questa lotta per l’indipendenza? Continua a leggere.

In un duro intervento via social, Matteo Renzi reagisce frontalmente all’attacco ricevuto da Pier Silvio Berlusconi, difensore del governo Meloni e azionista di Mediaset e Mondadori. L’ex premier annuncia la fine della sua collaborazione editoriale con il gruppo e rilancia la sfida politica: "Non accetto lezioni da chi si piega al potere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

