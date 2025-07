Un giovanissimo fiorettista del Circolo Scherma Brindisi brilla ai campionati Usa

Un talento emergente nel mondo della scherma, Zwannah Richards, conquista le luci dei riflettori ai campionati USA. Al suo debutto americano, il giovane fiorettista del Circolo Scherma di Brindisi si è distinto, raggiungendo un sorprendente 32° posto su oltre 270 concorrenti a Milwaukee, dimostrando che il suo futuro promette grandi successi. Questa straordinaria prestazione segna l’inizio di un percorso che lo consacrerà tra i protagonisti internazionali.

Zwannah Richards brilla ai campionati Usa e si piazza tra i primi 32 al suo debutto americano. Il giovanissimo fiorettista del Circolo Scherma di Brindisi si è infatti piazzato 32esimo su 274 concorrenti al Fencing Summer National Cup Usa a Milwaukee nello stato del Wiskonsin, alla sua prima. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Circolo scherma Brindisi, fiorettista selezionato da Federazione Stati Uniti d’America - Un traguardo straordinario per Zwannah Richards del Circolo della Scherma Brindisi: il giovane fiorettista, classe 2013, è stato scelto dalla Federazione di scherma degli Stati Uniti per la National Summer Cup! Questo riconoscimento non solo celebra il talento individuale, ma si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso i giovani sportivi italiani, sempre più protagonisti sulla scena internazionale.

