Calhanoglu l’Inter ha fatto la sua scelta! La situazione – Sky

L'Inter ha scelto di confermare Hakan Calhanoglu, mettendo fine alle voci di un suo possibile ritorno a Istanbul. Dopo settimane di speculazioni, il centrocampista turco resta nerazzurro, dimostrando ancora una volta il suo valore e la fiducia della squadra. La decisione mette a tacere i rumors e rafforza il legame tra il giocatore e la maglia interista, consolidando il suo ruolo nel progetto nerazzurro.

L'Inter ha deciso di chiudere le porte per l'addio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, riporta Di Marzio resterà all'Inter. FINE – Hakan Calhanoglu continuerà a vestire la maglia nerazzurra. Nelle ultime settimane si era parlato con insistenza di un possibile ritorno del centrocampista turco a Istanbul per vestire la maglia del Galatasaray. Tuttavia, come riportato da Sky Sport, non ci sono le condizioni per proseguire il dialogo tra le parti. STOP – Il Galatasaray aveva mostrato un forte interesse per il regista dell' Inter, desideroso di riportare in patria uno dei talenti turchi più affermati a livello internazionale.

