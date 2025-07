Se Fiesole frena Mondeggi brinda | 30 anni tra bistecche e dibattiti Il Pd vuol ripartire dalle sue radici

Mentre Fiesole si ferma temporaneamente, Montececeri e Mondeggi celebrano trent’anni di impegno e passione, riaccendendo il fermento dei movimenti locali. Tra bistecche, dibattiti e radici profonde, il PD torna a guardare alle sue origini, cercando di ripartire con nuova energia e visione condivisa. È un momento di rinascita, di confronto e di speranza per un territorio che non smette mai di sognare il suo futuro.

Firenze, 9 luglio 2025 – Mentre Fiesole inciampa in un (temporaneo) incidente di percorso sparecchiando i tavoli di Montececeri dopo 73 anni di onorato servizio – frescura per fiorentini accaldati inclusa – Mondeggi soffia sulle trenta candeline della sua festa dell’Unità e ridà così fiato a un movimento che a molti era parso appannato ma che in realtà, al netto del programma estivo, sembra non esserlo. Alle porte di Grassina, sulle prime colline del Chianti – dove la Ruota di Cecco è pronta a girare e la pecora a bollore a sbarcare, saporitissima, sui piatti di plastica – l’entusiasmo per la festa edizione numero 30 che prenderà il via proprio domani, 10 luglio, è alle stelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it