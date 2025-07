Sara muore a 13 anni risucchiata dalla piscina dell’hotel scena agghiacciante | ora l’atroce verità

La tragica morte di Sara Basso, una ragazza di 13 anni, ha sconvolto Sperlonga nel luglio 2018. Durante una vacanza con la madre, un istante fatale è cambiato tutto: un'immersione che si è trasformata in un incubo, risucchiata da un bocchettone in piscina. Una scena agghiacciante che ha acceso i riflettori sulla sicurezza degli impianti e sui rischi nascosti dietro l'apparente innocenza del relax estivo. Ora, emerge l'atroce verità dietro questa tragedia.

Sara Basso, una ragazzina di 13 anni originaria di Morolo, in provincia di Frosinone, era in vacanza con la madre a Sperlonga quando ha trovato la morte in un incidente avvenuto l’11 luglio 2018. La giovane si era tuffata nella piscina dell’hotel Virgilio Grand Hotel, ma un tragico imprevisto ha cambiato tutto: la ragazzina è stata risucchiata da un bocchettone e trascinata sul fondo della piscina. Nonostante il tempestivo intervento di alcuni clienti che hanno cercato di salvarla, il tentativo è stato inutile e Sara è morta. Il caso ha preso piede nelle aule del Tribunale di Latina, dove è stato determinato che la responsabilità della morte di Sara Basso ricade sui due albergatori, i cui comportamenti e negligenze sono stati ritenuti la causa principale della tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it