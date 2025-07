Donna cade mentre pulisce la finestra batte la testa e muore

Un tragico incidente scuote il Mantovano: una donna di 66 anni perde la vita cadendo mentre puliva le finestre, battendo la testa e lasciando tutti senza parole. Un episodio che mette in luce quanto possa essere sottovalutato il rischio domestico, ricordandoci quanto sia importante prestare massima attenzione nelle faccende di casa. La vicenda si aggiunge alle tragiche fatalitĂ che ci ricordano la fragilitĂ della vita e la necessitĂ di attenzione costante.

Assurda tragedia nel Mantovano. Una donna di 66 anni è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione di Cerese di Borgo Virgilio, nel pomeriggio di mercoledì. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente domestico: la 66enne, probabilmente mentre stava pulendo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

