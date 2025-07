Vlahovic Inter si allontana il possibile colpo a zero | due big spingono cosa succede

Il futuro di Vlahovic si fa sempre più incerto: tra Inter, Juve e il possibile assalto del Manchester United, il mercato invernale si preannuncia infuocato. La suggestione di un colpo a zero per i nerazzurri si mescola alle ambizioni dei Red Devils, creando un quadro di grandi manovre e sorprese che potrebbero rivoluzionare la Serie A e non solo. Cosa succederà davvero? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti.

Vlahovic Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante serbo della Juve nel mirino dei nerazzurri. Tutti i dettagli in merito alla possibile operazione. Il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più lontano dalla Juventus, con il centravanti serbo pronto a lasciare la Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal The Sun, il Manchester United sta preparando l’assalto per portare Vlahovic a Old Trafford. La stagione deludente in attacco ha spinto i Red Devils a cercare rinforzi, e l’attaccante serbo è visto come la soluzione ideale per risolvere i problemi offensivi. La Juventus e Vlahovic sono infatti in una fase di stallo contrattuale, e questo ha attirato l’attenzione dei top club della Premier League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vlahovic Inter, si allontana il possibile colpo a zero: due big spingono, cosa succede

In questa notizia si parla di: vlahovic - inter - possibile - allontana

Vlahovic all’Inter, esplode la bomba: la Juve spalle al muro - L'ultima notizia di mercato scuote il panorama calcistico: Dusan Vlahovic diventa un obiettivo primario per l'Inter, mettendo la Juventus in una situazione di grande pressione.

Oltre a #Calhanoglu, il #Galatasaray monitora anche Yann #Sommer dall'#Inter! Stando al portale turco Fanatik, la trattativa sarebbe pronta a decollare nel giro di poco tempo, dopo che anche il portiere svizzero sembra essersi convinto della possibilità di s Vai su Facebook

Venezia-Inter 0-1 pagelle: Darmian allontana il mal d'Arabia, beffa Busio, Stankovic sontuoso, Lautaro sprecone; Soulé, Roma vicina. Sancho si allontana e su Chiesa in agguato c'è l'Inter!; Juve, si allontana una pretendente per Vlahovic.

Nessuno vuole Vlahovic, neanche gratis: già bocciato da Inter e Milan - L'attaccante serbo verso l'addio alla Juventus, ma l'idea di un colpo a parametro zero non scalda nerazzurri e rossoneri ... Scrive calciomercato.it

Vlahovic Inter, i nerazzurri osservano la situazione. L’attaccante può svincolarsi dalla Juve! Le novità - Le novità La situazione legata a Dusan Vlahovic in casa Juventus continua a tenere banco, e il futuro ... Segnala informazione.it