Wimbledon 2025 Sinner stellare con Shelton | l’Azzurro vince e vola in semifinale

Wimbledon 2025 si illumina con una vittoria stellare di Jannik Sinner, che supera Ben Shelton in tre set e vola in semifinale. Con un gioco brillante e determinato, l’azzurro dimostra di essere in grande forma, pronto a sfidare i migliori del mondo. La sua vittoria apre le porte a un duello mozzafiato nel penultimo atto del torneo, lasciando gli appassionati di tennis già emozionati per ciò che verrà.

Londra, 9 luglio 2025 – Uno Jannik Sinner spaziale batte Ben Shelton e vola in semifinale a Wimbledon 2025. Oggi, mercoledì 9 luglio, l'azzurro ha liquidato l'americano in tre set: 7-6, 6-4, 6-4 il punteggio finale, in poco più di due ore e un quarto di gioco. Ora il numero uno al mondo aspetta il vincitore dell'altro quarto tra Cobolli e Djokovic per scoprire chi sarà il suo avversario nel penultimo atto del torneo. Sinner: "Gomito migliorato, non voglio scuse". Sinner ha parlato con sicurezza e più di qualche sorriso al termine del match: "L'altra sera non mi sentivo un vincitore e oggi sì? Sì, sicuramente i sentimenti sono diversi.

