Zelensky dal Papa e Mattarella E scoppia il caso dell' audio di Trump su Putin

Il viaggio di Zelensky a Roma scatena un vortice di reazioni, tra incontri ufficiali con Mattarella e il Papa, e lo scoppio del caso dell’audio di Trump su Putin. Un confronto internazionale che mette in luce tensioni e alleanze emergenti, mentre il presidente ucraino si prepara alla ripresa della ricostruzione del suo paese. Tra diplomazia e sorprese impreviste, il contesto si fa sempre più complesso e coinvolgente.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato a Roma per partecipare alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, alla quale prendono parte, tra gli altri, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. In questa occasione, Zelensky ha avuto diversi incontri ufficiali. Il leader ucraino ha incontrato Papa Leone XIV, che ha offerto la disponibilità del Vaticano a ospitare eventuali negoziati di pace tra Kiev e Mosca. Zelensky ha anche incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ribadito "l'amicizia sincera e convinta dell'Italia" e "il pieno sostegno del nostro paese all'indipendenza, alla sovranità, alla integrità territoriale dell'Ucraina". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zelensky dal Papa e Mattarella. E scoppia il caso dell'audio di Trump su Putin

In questa notizia si parla di: zelensky - papa - mattarella - scoppia

Zelensky invita Papa Leone XIV in Ucraina per una visita apostolica - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato su Telegram di aver esteso un invito al Papa Leo XIV durante la loro prima conversazione telefonica.

Zelensky in Italia, incontra il Papa e Mattarella - IL PAPA ACCOGLIE ZELENSKY: “VATICANO DISPONIBILE A OSPITARE NEGOZIATI”. Scrive informazione.it

Zelensky incontra il Papa e Mattarella. "La posizione dell'Italia è ferma, pieno sostegno' - Il presidente ucraino al Pontefice: 'Grazie per l'aiuto, specie per i bimb ... Come scrive ansa.it