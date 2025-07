Wimbledon Cobolli deve arrendersi a Djokovic | per il serbo c’è Sinner in semifinale

Wimbledon si prepara a scrivere un nuovo capitolo di emozioni: Djokovic sfiderà Sinner in semifinale, dopo aver sconfitto Flavio Cobolli. La possibilità di un derby italiano si è spenta sul campo, ma l’attesa rimane alta per una sfida che promette spettacolo. Mentre il serbo dimostra ancora una volta la sua stoffa da campione, gli appassionati sognano un finale tutto italiano. La storia continua, e il torneo si avvicina al suo clou.

Sarà Novak Djkovic ad affrontare Sinner in semifinale a Wimbledon: Flavio Cobolli si arrende al serbo. Una delle due semifinali maschili di Wimbledon avrebbero potuto regalare il sogno di un nuovo derby italiano, questa volta fra Jannik Sinner e Flavio Cobolli, ma Novak Djokovic ha messo cuore e racchetta per infrangerlo. Il serbo (numero 6 al mondo) riesce a ribaltare il primo set conquistato dall’italiano (numero 22 al mondo) e vince col punteggio di 6-7, 6-2, 7-5, 6-4, dopo 3 ore e 13 minuti. Nonostante lo spavento sul secondo matchpoint, è bastato poco per Djokovic per chiudere la partita ed approdare così in semifinale, dove lo attende – ancora una volta – il numero 1 al mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it