Calciomercato Napoli ora ci siamo | il top player di Serie A va da Conte

Il calciomercato del Napoli si infiamma: l'attenzione ora è rivolta al grande passo di Conte, che potrebbe portare i partenopei a un nuovo, ambizioso ciclo vincente. Con l’obiettivo di consolidare lo scudetto e puntare alle grandi vette europee, il club azzurro si prepara a fare un ulteriore investimento decisivo. Aurelio De Laurentiis, determinato a rinforzare la squadra, sembra pronto a regalare ai tifosi una stagione da sogno, lasciandoli entusiasti e speranzosi per il futuro.

Accelerata decisiva per il Napoli che è ormai pronta ad accogliere il top player di Serie A. Altro colpo da novanta da parte dei campioni d'Italia. L'obiettivo del Napoli è chiarissimo: aprire un ciclo vincente con Antonio Conte. Lo Scudetto della scorsa stagione non dovrà quindi essere un punto di arrivo, ma bensì un punto di partenza. Per poter aprire questo ciclo sono necessari colpi di spessore che Aurelio De Laurentiis sembra ben disposto a far diventare realtà. Dopo Kevin De Bruyne, i campioni d'Italia stanno lavorando per portare in azzurro altri top player. Sul tavolo ci sono diverse trattative e una di queste è ormai in dirittura d'arrivo.

