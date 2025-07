Ciclismo Tour tappa a Evenepoel Pogacar in giallo

Il Tour de France 2025 si accende con emozioni mozzafiato: Remco Evenepoel si impone nella cronometro di Caen, consolidando la sua leadership e aggiungendo un altro capitolo alla sua straordinaria stagione. La battaglia tra i grandi continua a infiammare le strade francesi, mentre Pogacar si distingue con una performance da podio. La corsa verso Parigi entra nel vivo, promettendo sorprese e sfide epiche che resteranno nella storia del ciclismo.

Roma, 9 lug. (askanews) – Remco Evenepoel ha vinto la cronometro individuale di 33 km di Caen, quinta tappa del Tour de France 2025. In linea con la sua prima vittoria dell'anno scorso a Gevrey-Chambertin, la stella belga ha conquistato una seconda vittoria di tappa al Tour, diventando così il terzo corridore a dominare le cronometro in diverse edizioni del Tour da campione del mondo in carica. Secondo di giornata (+16?), Pogacar conquista la Maglia Gialla come nuovo leader della classifica generale, con 42? di vantaggio su Evenepoel. Il normanno Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) completa la top 3 della classifica generale (+59?) davanti a Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), che ha chiuso 13° di giornata e ora accusa un ritardo di 1'13?.